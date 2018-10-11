مباراة السعودية ضد البرازيل .. تيتي يتسلح بمثلث الرعب الهجومي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو المُقرر إقامتها، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

ويعول مدرب السامبا تيتي، كثيرًا على مثلث الرعب الهجومي بقيادة النجم نيمار دا سيلفا في مباراة السعودية ضد البرازيل ضمن منافسات سوبر كلاسيكو، بعد الجدل الذي أُثير حول تراجع مستوى النجوم في نهائيات كأس العالم 2018، وتوديع البطولة من ربع النهائي.

ويسعى السامبا بقيادة المثلث الهجومي المكون من نيمار دا سيلفا، فيليب كوتينيو وغاربيل جيسوس، للفوز في مباراة السعودية ضد البرازيل ببطولة سوبر كلاسيكو، ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأرجنتين.

وقبل مباراة السعودية ضد البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، يمر ثلاثي السامبا الهجومي بفترة رائعة مع أنديتهم، حيث استعاد نيمار حاسة التهديف وصناعة الأهداف مع باريس سان جيرمان، وقاده لتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبات كوتينيو عنصرًا أساسيًا في تشكيلة برشلونة الإسباني خلال الفترة الماضية، ويأمل مواصلة التألق في مباراة السعودية ضد البرازيل الودية، فيما لا يزال أداء جيسوس متُقلبًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكنه يبقى ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها.

ويعتمد مدرب السامبا تيتي بشكل أساسي على الثلاثي نيمار، كوتينيو وجيسوس، لقيادة السامبا إلى منصات التتويج؛ خاصة أن بلاده ستحتضن منافسات بطولة كوبا أميركا العام المقبل، لذلك يتوقع أن يبدأ بالقوة الضاربة في مباراة السعودية ضد البرازيل غدًا.

وبعد مباراة السعودية ضد البرازيل غدًا، سيبدأ السامبا الاستعداد لمواجهة الأرجنتين، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.