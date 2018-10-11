مباراة السعودية ضد البرازيل .. محيط الرعب لن يُفرش بالورود أمام السيليساو

المواطن - محمد سمعه

ساعات قليلة وتنطلق مباراة السعودية ضد البرازيل المثيرة ضمن مباريات البطولة الرباعية الدولية، حيث تُقام المباراة غدًا على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم حرص قبل انطلاق مباراة السعودية ضد البرازيل ، على استقبال بعثة المنتخب البرازيلي الأول بالورود وذلك كتحية إجلال ومحبة بقدوم المنتخب البرازيلي بطل العالم سابقًا في خمس مناسبات.

وستُقام مباراة السعودية ضد البرازيل على ملعب محيط الرعب وهو ملعب نادي الهلال والذي لن يكون مفروشًا بالورود من قبل المنتخب السعودي والذي يسعى بكل تأكيد إلى تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل أمام أصدقاء نيمار.

ولا يزال المنتخب السعودي يستعد بقوة في الفترة الحالية لمباراة السعودية ضد البرازيل ، خاصة أنها التحدي الأبرز والأقوى للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي منذ مواجهة المنتخب الروسي والمنتخب الأوروغوياني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقبل مواجهة السعودية ضد البرازيل ، كان المنتخب السعودي تعادل في آخر لقاء ودي له مع منتخب أميركي لاتيني وهو منتخب بوليفيا بنتيجة هدفين لكل منتخب في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وتقدم وفد المنتخب البرازيلي، نجمه الأبرز حاليًا نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما تواجد البرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي في الرياض للمشاركة في مباراة السعودية ضد البرازيل.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجماهير الغفيرة لمتابعة مباراة السعودية ضد البرازيل ورؤية نجوم العالم على الطبيعة.

أشادت شبكة GLOBO ESPORTE البرازيلية بالاستقبال المثالي والذي قام به اتحاد القدم السعودي عند استقباله للمنتخب البرازيلي بالأمس قبل ساعات من إقامة مباراة السعودية ضد البرازيل.

ويذكر أن بعض لاعبي المنتخب السعودي مثل عمر هوساوي وسعيد المولد وهتان باهبري أشادوا بالدورة الرباعية، كما أكدوا أن الأخضر يود تقديم أداء إيجابي وتحقيق نتيجة مميزة في مباراة السعودية ضد البرازيل .