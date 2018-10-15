مباراة السعودية والعراق .. تحد ودي لصاحبي البطولات الأربع آسيويًا

المواطن - محمد سمعة

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة شقيقه المنتخب العراقي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويذكر أن المنتخب السعودي صاحب البطولات الثلاث آسيويًا، حيث سبق له التتويج بلقب بطولة كأس أمم آسيا أعوام 1984 و 1988 و1996.

أما المنتخب العراقي فتُوج بالبطولة مرة واحدة فقط وكانت على حساب المنتخب السعودي في عام 2007.

وتأتي مباراة السعودية والعراق بمثابة تجهيز قوي واختبار حقيقي للطرفين، حيث يستعد المنتخبان للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا والمقرر إقامتها مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب العراقي، خسر من المنتخب الأرجنتيني برباعية دون رد في مباراة أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، أما المنتخب السعودي فخسر من منتخب البرازيل بثنائية دون رد يوم الجمعة الماضية في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

شارك المنتخب السعودي من قبل في بطولة كأس العالم في خمس مناسبات، أما المنتخب العراقي فشارك مرة وحيدة وكانت في مونديال 1986 بالمكسيك.

وكان المنتخب السعودي تقابل وديًا مع المنتخب العراقي في شهر فبراير الماضي في مدينة البصرة العراقية وانتهت المباراة وقتها بفوز المنتخب العراقي برباعية مقابل هدف في حيث كان يستعد الأخضر وقتها للمشاركة في مونديال روسيا.