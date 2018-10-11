مباراة العراق والأرجنتين .. التانغو يُدمر شباك أسود الرافدين برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة العراق والأرجنتين التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في افتتاح منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، بفوز التانغو برباعية نظيفة.

وبدأت مباراة العراق والأرجنتين بشكل سريع، وسط رغبة قوية من لاعبي التانغو لخطف هدف مبكر، ونجح نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز في فض اشتباك التعادل السلبي؛ وهز شباك أسود الرافدين في الدقيقة 18 من ضربة رأسية مميزة.

وضغط لاعبو التانغو على أسود الرافدين بشكل قوي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة العراق والأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، وأضاف روبرتو بيرييرا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

واستمر ضغط التانغو، ونجح جيرمان بيزيلا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 82 من أحداث مباراة العراق والأرجنتين الودية، وتمكن فرانكو سيرفي من هز شباك أسود الرافدين بالهدف الرابع في الدقيقة 92.

وشهدت مباراة العراق والأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، حضورًا جماهيريًا كبيرًا وصل إلى 18 ألفا، و517 مشجعا، وحرصت جماهير أسود الرافدين على تشجيع اللاعبين قبل انطلاق اللقاء وطوال أحداثه.

وبعد مباراة العراق والأرجنتين الودية، سيبدأ التانغو في الاستعداد لمواجهة القمة أمام البرازيل في ختام بطولة سوبر كلاسيكو، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”.

ويبدأ أسود الرافدين الاستعداد لمواجهة المنتخب السعودي المُقرر إقامتها، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الخسارة برباعية في مباراة العراق والأرجنتين الودية.