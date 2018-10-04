مباراة الهلال والزمالك .. لقاء ناري بنكهة Super

المواطن - محمد سمعه

تنتظر الجماهير السعودية بشوق كبير مباراة الهلال والزمالك والمنتظر إقامتها في بطولة السوبر المصري السعودي بعد غد السبت في مدينة الرياض.

ويذكر أن بطولة السوبر المصري السعودي تشمل مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

أما المباراة الثانية في بطولة السوبر المصري السعودي والتي تُقام بعد مباراة الهلال والزمالك، هي مباراة الاتحاد ضد نادي الزمالك أيضًا، حيث توّج العميد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بينما نال الزمالك لقب الكأس في مصر.

وجاء قرار خوض مباراة الهلال والزمالك، بين الناديين بعد بيان الأهلي المصري بأنه سيشارك في حال تم تعديل بعض مبارياته، ليُعلن اتحاد كرة القدم السعودي تعذر مشاركة الأهلي ويحل بدلًا منه نادي الزمالك.

وستكون مباراة الهلال والزمالك على بطولة كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمثابة لقاء ناري يجمع بين فريقين لهما باع طويل وشهرة وشعبية كبيرة في أرجاء الوطن العربي وليس فقط في مصر والسعودية.

وتأتي مباراة الهلال والزمالك، بجانب مباراة الاتحاد والزمالك وذلك من أجل تعميق وتعزيز العلاقات الرياضة بين البلدين.

ومن المنتظر قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكريم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك قبل انطلاق مباراة الهلال والزمالك يوم السبت في الرياض.

وقبل إقامة مباراة الهلال والزمالك، كان المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض قد أعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الهلال حيث استدعى 31 لاعبًا للمباراة.

وتُعتبر مباراة الهلال والزمالك، مباراة مثيرة وشيقة رغم كونها في إطار ودي ولكن البعض يشعر وكأنها مباراة قوية بين الفريقين في البطولة العربية.

ويذكر أن الهلال والزمالك كانا تأهلا إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال مؤخرًا.