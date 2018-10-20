مباراة الهلال والشباب .. لدغة كنو تُسقط الليث وتمسح دموع عموري

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال والشباب منذ قليل بفوز الزعيم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمدبن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب، تعرضت جماهير الهلال لصدمة قاسية بعد إصابة اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري في الركبة، حيث ترك اللاعب ملعب المباراة باكيًا.

وبعد إصابة عموري في الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب، حاول الزعيم تسجيل الهدف الأول في اللقاء ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة مُقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والشباب أعطى المدرب البرتغالي تعليماته للاعبيه بضرورة الهجوم لتسجيل الهدف الأول.

وبعد محاولات هجومية ضاغطة في مباراة الهلال والشباب، من قبل الزعيم تمكن اللاعب محمد كنو من تسجيل الهدف الأول للفريق الأزرق بالدقيقة الخامسة والستين من عمر اللقاء عبر تصويبة قوية خدعت الحارس فاروق بن مصطفى.

لم ينجح الليث بعد ذلك وطوال الدقائق الباقية من مباراة الهلال والشباب، في تسجيل هدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدف دون رد.

يذكر أن الزعيم رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري بعد الفوز في مباراة الهلال والشباب، بينما تجمد رصيد الزعيم عند تسع نقاط في المركز الثامن.

نجح الزعيم في تحقيق فوزه الخامس في بطولة الدوري عقب الفوز والانتصار الثمين في لقاء الهلال والشباب، ليعود الفريق الهلالي وبقوة للاقتراب من جاره النصر والمنافسة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الفرنسي بافيتيمبي جوميز في لقاء الهلال والشباب بعد شفائه من الإصابة العضلية والتي كان تعرض لها في السادس من أكتوبر الجاري عند مواجهة الزمالك المصري في بطولة السوبر المصري السعودي.

📹 الهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب محمد كنو في الدقيقة 65

الشباب 0 : 1 الهلال#الشباب_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/GWA4oHhJG4 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018