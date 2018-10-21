مباراة برشلونة ضد إشبيلية .. البارسا يظفر بالصدارة وإصابة ميسي تُرعب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين لينجح النادي الكتالوني في العودة لصدارة الليجا.

ودخل البارسا بقوة في الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إشبيلية وهو يحاول التسجيل حيث نجح اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو في تسجيل الهدف الأول للفريق الكتالوني بالدقيقة الثانية.

ولم يهدأ برشلونة وواصل الضغط الهجومي بشراسة حتى تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إضافة الهدف الثاني في مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول.

وفشلت محاولات إشبيلية في تسجيل هدف تقليص الفارق في الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إشبيلية، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم برشلونة بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد إشبيلية، عزز البارسا تقدمه في المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والستين عبر نجمه الأوروغوياني لويس سواريز من ركلة جزاء.

نجح فريق إشبيلية بعد معاناة في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له في مباراة برشلونة ضد إشبيلية، عبر اللاعب الإسباني سارابيا في الدقيقة التاسعة والسبعين بطريقة جميلة.

لم يهدأ البارسا حيث نجح نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش في تسجيل الهدف الرابع في مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالدقيقة الثامنة والثمانين.

وقلص النادي الأندلسي بعد ذلك الفارق لهدفين حيث سجل اللاعب الكولومبي لويس مورييل الهدف الثاني في مباراة برشلونة ضد إشبيلية لينتهي اللقاء بفوز برشلونة برباعية مقابل هدفين.

أصبح رصيد البارسا بعد الفوز في مباراة برشلونة ضد إشبيلية18 نقطة في صدارة الدوري الإسباني وبفارق نقطتين عن نادي إشبيلية صاحب المركز الثالث.

وكان النجم ليونيل ميسي غادر مباراة برشلونة ضد إشبيلية متأثرًا بإصابته والتي تعرض لها في الشوط الأول حيث حل بدلًا منه اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي.