مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد .. مورينيو يواصل النزيف والبلوز ينجو

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن مباريات موسم 2018-2019.

وحاول الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز في مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد، وذلك من أجل تحسين النتائج السلبية والتي قدمها مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم في الدوري الإنجليزي.

وخلال الشوط الأول قدم البلوز أداءً مميزًا واستغل عدم تركيز لاعبي اليونايتد لينجح اللاعب الألماني أنطونيو روديجر في تسجيل الهدف الأول لتشيلسي بالدقيقة الحادية والعشرين بطريقة جميلة.

ولم ينجح مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الأول خلال آخر دقائق الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم البلوز بهدف دون رد.

وخلال الشوط الثاني كثف اليونايتد من محاولاته تحسبًا للسقوط في فخ الخسارة، فتمكن اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال من تسجيل الهدف الأول في مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد للشياطين الحمر بالدقيقة الخامسة والخمسين بطريقة جميلة.

واصل مارسيال تألقه الهجومي، حيث نجح القناص الفرنسي في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثالثة والسبعين في مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد لتُشير النتيجة إلى تقدم مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

ورفض البلوز الخروج مُهزومًا من مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد، فنجح اللاعب الإنجليزي روس باركلي في تسجيل هدف التعادل للبلوز في مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

انتهت مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليُصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد المباراة 14 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في المركز الثاني.

وواصل جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد نزيف النقاط بعد التعادل المخيب في لقاء تشيلسي ضد مان يونايتد مما يُنذر باقترابه من ترك منصبه، بينما نجا ماوريسي ساري مدرب تشيلسي من التعرض لخسارته الأولى بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.