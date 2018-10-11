مباراة مصر ضد سوازيلاند .. هديتان للفراعنة للتأهل لأراضي الكاميرون

المواطن - محمد سمعه

يُعتبر حظ المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم جيدًا نوعًا ما، خاصة أن فريقه يخوض لقاء مصر ضد سوازيلاند غدًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر ضد سوازيلاند في تمام الثامنة من مساء الغد بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة بتوقيت مصر على ملعب السلام في القاهرة.

ويملك الفراعنة فرصتين ذهبيتين من أجل ضمان التأهل السهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ إذ لو نجح الفريق المصري في الفوز غدًا في مباراة مصر ضد سوازيلاند في جولة الذهاب ثم كرر فوزه مرة أخرى يوم 16 أكتوبر الجاري فسيكون المنتخب المصري ضَمن التأهل بنسبة تتخطى الـ90% إلى بطولة كأس إفريقيا في الكاميرون.

وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيري انتقد كثرة استخدام ملعب السلام قبل انطلاق مباراة مصر ضد سوازيلاند، خاصة أنه طالب بأرضية ملعب جاهزة وتخلو من أي مشكلات حتى لا يتعرض اللاعبون لأي إصابة خلال الحصص التدريبية أو خلال المباراة نفسها.

يذكر أن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان وصل متأخرًا إلى معسكر منتخب مصر لأسباب خاصة، حيث انضم في الفترة الأخيرة للاندماج مع الفريق قبل خوض مباراة مصر ضد سوازيلاند.

وقبل إقامة مباراة مصر ضد سوازيلاند، كان المنتخب المصري هزم منتخب النيجر بسداسية دون رد في الجولة الثانية من التصفيات في لقاء كان أقيم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

وخسر الفراعنة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني السابق هيكتور كوبر لقاء الجولة الأولى أمام المنتخب التونسي بهدف دون رد قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا.

وقد يفكر أجيري مدرب الفراعنة في الدفع بالحارس محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة أساسيًا في مباراة مصر ضد سوازيلاند.

لم يستدعِ أجيري اللاعب أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي المصري لقائمة مباراة مصر ضد سوازيلاند.