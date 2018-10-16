مباراة مصر وسوازيلاند .. أحفاد الفراعنة يفوزون بثنائية ويقتربون من أمم إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مصر وسوازيلاند ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة مصر وسوازيلاند بضغط كبير من لاعبي الفراعنة، لتسجيل هدف وخطف نقاط اللقاء الثلاث، لتعزيز موقف المنتخب من التأهل إلى أمم إفريقيا 2019، وتمكن المدافع أحمد حجازي من هز الشباك برأسية مميزة في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول.

واستمر ضغط الفراعنة في الشوط الثاني من مباراة مصر وسوازيلاند أملًا في تعزيز تقدمهم خارج ملعبهم، ونجح المهاجم مروان محسن في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 53 بطريقة مميزة بعد مراوغته للاعبي الدفاع.

وبعد مباراة مصر وسوازيلاند اليوم، رفع الفراعنة رصيدهم إلى 9 نقاط، في المركز الثاني خلف المنتخب التونسي، ويأمل المنتخب المصري في تعادل نسور قرطاج أو فوزهم على النيجر في لقاء اليوم، لحسم تأهله رسميًا إلى بطولة أمم إفريقيا 2019.