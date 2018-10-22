مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي .. خطة عبقرية من المارد الأحمر لتفادي الفخ الجزائري

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لخوض مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، والتي تُقام غدًا ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويذكر أن لقاء وفاق سطيف ضد الأهلي في مرحلة الذهاب كان انتهى بفوز المارد الأحمر في مصر بنتيجة هدفين دون رد، أحرزهما كل من وليد سليمان وإسلام محارب.

وكان المارد الأحمر قاب قوسين أو أدنى من الفوز في لقاء وفاق سطيف ضد الأهلي في الذهاب برباعية أو بخماسية نظيفة لولا عدم التركيز في اللمسة النهائية للفرص.

ويستعد المارد الأحمر لمباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ويعلم المارد الأحمر تمامًا أن المهمة غدًا في مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي ستكون صعبة للغاية، خاصة أن الفريق الجزائري سينزل ضاغطًا ومُهاجمًا بقوة منذ الشوط الأول من أجل تعويض خسارته والتي تلقاها في مصر.

وسيلعب المارد الأحمر خلال مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي على استغلال المساحات، والتي سيتم فتحها من قبل لاعبي وفاق سطيف، كما أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للمارد الأحمر أكد أن فريقه عرف كافة نقاط ضعف الفريق الجزائري وسيعمل على استغلالها.

وسيغيب اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي عن مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي بسبب الإصابة العضلية والتي كان تعرض لها، حيث من المتوقع الدفع باللاعب صبري رحيل في المباراة ليحل محل المصاب علي معلول.

سيكون المارد الأحمر بحاجة غدًا خلال لقاء وفاق سطيف ضد الأهلي، للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للمباراة النهائية، أما فريق وفاق سطيف فسيكون بحاجة للفوز بثلاثية نظيفة أو بفارق 3 أهداف للصعود للدور النهائي.

سيدفع المدرب كارتيرون غدًا بالمهاجم المغربي وليد أزارو في مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، ليحل محل المهاجم المصري مروان محسن.