مباراة يوفنتوس ضد جنوى .. رونالدو يُمارس هوايته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التألق في لقاء يوفنتوس ضد جنوى والذي أقيم أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدف اليوفي الوحيد في مباراة يوفنتوس ضد جنوى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث احتضن ملعب آليانز ستاديوم معقل يوفنتوس المباراة.

وبعد هدف رونالدو في مباراة يوفنتوس ضد جنوى، نجح النجم البرتغالي في التألق وتسجيل الهدف الخامس له في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي وهو أول موسم له مع البيانكونيري.

كما شهدت مباراة يوفنتوس ضد جنوى رقمًا مميزًا من قبل فريق جنوى والذي نجح في التسجيل في ملعب اليوفي، حيث وخلال المواسم السابقة لم ينجح جنوى في التسجيل في أي مباراة جمعت بينه وبين يوفنتوس منذ يناير من عام 2013.

وبالطبع وبعد فوز السيدة العجوز في مباراة يوفنتوس ضد جنوى، أصبح رصيد يوفنتوس 25 نقطة في المركز الأول بالدوري الإيطالي وبفارق 4 نقاط عن نادي نابولي صاحب المركز الثاني.

واعتمد فريق جنوى قبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد جنوى على تألق وقدرات المهاجم البولندي بياتيك والذي كان يُمني النفس بالتسجيل في شباك اليوفي والوصول إلى الهدف العاشر له في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي.

وبعد نهاية مباراة يوفنتوس ضد جنوى، سيواجه اليوفي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي فريق إمبولي يوم السبت المقبل.

أما نادي جنوى فسيلتقي بفريق أودينيزي يوم الأحد المقبل في الجولة ذاتها، حيث يتمنى الأول تحقيق الفوز بعد التعادل في مباراة يوفنتوس ضد جنوى بالأمس.

شارك النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في لقاء يوفنتوس ضد جنوى بالدقيقة الحادية والسبعين من عمر اللقاء بديلًا للفرنسي بليز ماتويدي، حيث قدم اللاعب الأرجنتيني أداءً إيجابيًا طوال أحداث المباراة.