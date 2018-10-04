مباراتان تقصان شريط افتتاح الجولة الخامسة اليوم
في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

مباراتان تقصان شريط افتتاح الجولة الخامسة اليوم

2018/10/04
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين ناديي الفتح والاتحاد في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفيحاء والرائد في تمام الساعة السادسة والثلث مساء حيث تنطلق على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويسعى نادي الاتحاد لتحقيق الفوز الأول له في مسابقة الدوري على حساب نادي الفتح اليوم.

بينما يرغب نادي الفيحاء في تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في الدوري على حساب الرائد.

وكان الفيحاء فاز في الجولة الرابعة على حساب نادي القادسية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.


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