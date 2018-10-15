مباريات السعودية والعراق .. لا تعرف التعادل في آخر 8 مواجهات

المواطن - محمد سمعة

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة ودية غاية في القوة اليوم أمام المنتخب العراقي ضمن مباريات البطولة الرباعية.

ويذكر أن المنتخب السعودي لم يعرف طعم التعادل في آخر 8 مباريات له مع منتخب العراق في كافة المسابقات حيث انتهت إما بفوز السعودية أو بفوز منتخب أسود الرافدين.

وكانت نتيجة آخر 5 مواجهات بين المنتخبين انتهت بفوز السعودية في أربعة لقاءات والخسارة في لقاء وحيد فقط.

وسيستضيف المنتخب السعودي نظيره العراقي على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث يأمل الأخضر إنهاء مشاركته في البطولة الرباعية بتحقيق فوز معنوي في ظل الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب السعودي، خسر مباراته الأولى في البطولة الرباعية أمام المنتخب البرازيلي يوم الجمعة الماضي بنتيجة هدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

شارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة من المنتخب الروسي والأوروغواياني وتحقيق فوز وحيد كان على حساب منتخب مصر بنتيجة هدفين لهدف.