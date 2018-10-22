متحدث الاتحاد ردًا على رئيس الهلال: كينو بعيد المنال عنكم

المواطن - محمد سمعة

رد حسين الشريف المتحدث باسم نادي الاتحاد على الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال بعدما ألمح الأخير بأن الزعيم قريب من التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز المصري.

وكان محمد بن فيصل قال: كينو يا كينو .. قربت يا كينو.

وعلّق حسين الشريف قائلًا: كان أولى به يركز على كيفية الحفاظ على مكتسبات ناديه قبل أن يتحدث عن أحلامه، ولم ننته بعد من عذر الملعب وطلب اللعب على أرض الاتحاد وأمام جمهوره الكبير، إلا وبدؤوا يحلمون بكينو قبل أن يأتي.

وأضاف الشريف: نقول بكل وضوح ما يريده الاتحاد صعب المنال على غيره والأيام بيننا.

وتابع الشريف: حتى والاتحاد متراجع فنيًا ويمر بظروف صعبة ما زال يخيفهم وتدفعهم المواجهة معه لافتعال الإثارة لا لشيء، وإنما لأنهم يعرفون الاتحاد جيدًا حين يواجههم.