مجري يُدير كلاسيكو الهلال والاتحاد تحكيميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الحكم المجري فيكتور كاساي للإشراف على مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الدوري تحكيميًا.

وذكر حساب اتحاد الكرة الرسمي على تويتر أن فيكتور كاساي سيدير مباراة الهلال والاتحاد وسيعاونه كل من جورجي رنج وفينسيل توث كحكمي مساعدين، بينما سيكون دانيلو جروجيتش حكمًا رابعًا، والحكم سيمون مارتشينياك سيكون المسؤول عن تقنية الفيديو.

أما الحكم النرويجي سفاين موين فسيدير مباراة الأهلي والفتح تحكيميًا وسيعاونه كل من كيم هاكلوند وماجنوس لوندبيرج، أما الحكم الرابع فهو الكرواتي توميسلاف بيتروفيك وحكم الفيديو سيكون الكرواتي إيفان بيبيك.

ويذكر أن مباراة الاتفاق والحزم ستُدار تحت إشراف الحكم البرتغالي تياغو مارتينيز وسيعاونه كل من أندري كامبوس وألفارو ميسكويتا، بينما الحكم الرابع هو البرتغالي أنطونيو نوبر وسيكون البولندي بيوتر لاسيك هو حكم الفيديو في المباراة.