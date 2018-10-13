مجلس إدارة بناء يستعرض التقرير المالي ويعتمد بيانات المرشحين

المواطن - الرياض

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مساء الأحد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التاسع والعشرين بالخبر بحضور أعضاء المجلس .

وسيطلع المجلس على تقرير أداء الجمعية والتقرير المالي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م وكذلك اعتماد بيانات المرشحين لدورة المجلس الجديدة كما يطلع مجلس الإدارة على اتفاقية الجمعية مع غرفة الشرقية وعرض مذكرة تفاهم مع مؤسسة تكافل الخيرية، كما يطلع المجلس على اتفاقية تمكين وتأهيل وتوظيف خمسين شاباً وفتاة من أبناء الجمعية بالإضافة إلى استعدادات الجمعية لتنظيم المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة والذي تقيمه الجمعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستضيف فيه ٨٠ يتيماً من الطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية من جمعيات الأيتام في كافة مناطق المملكة وسيحصلون على برامج تدريبية ومهارات القرن الواحد والعشرين في مجال الفضاء والطيران والابتكار والفن والإعلام والروبوت إضافة إلى المسارات الإثرائية في التوسماستر والتجارب العلمية وسيقام المخيم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.