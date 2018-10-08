محاذير وضروريات عند شراء قلم الإنسولين

المواطن - الرياض

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التأكيد من بعض الأشياء قبل شراء قلم الإنسولين.

ولفتت الغذاء والدواء إلى ضرورة التأكد من أنه مرخص من الهيئة وتوفر ضمان للجهاز، وأيضًا التأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية وتاريخ انتهاء الصلاحية.

وعند استخدام قلم الإنسولين، يجب التخلص من الإبرة في المكان المناسبة ووضعها في حاوية صلبة يمكن قفلها، وتسجيل تاريخ الفتح؛ لأن صلاحية قلم الإنسولين بعد الفتح من 7 إلى 28 يومًا، مع ضرورة الحفاظ على الإنسولين في درجة حرارة الغرفة أو أقل من 30 درجة مئوية.