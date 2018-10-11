محاضرة مرتقبة .. رحلات ولي العهد دروس في العلاقات الدولية

المواطن - الرياض

يدشن البرنامج الثقافي في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الملتقى الإعلامي الإثنين القادم بمحاضرة بعنوان رحلات ولي العهد دروس في العلاقات الدولية.

ويحاضر في المحاضرة التي يديرها الدكتور فهد الطياش عدد من الخبراء من بينهم الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود والدكتور علي بن دبكل العنزي.

وتتناول المحاضرة تسليط الضوء على جولات ولي العهد الخارجية التي شملت كلا من مصر وأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول وانعكاساتها على السياسة الخارجية السعودية.