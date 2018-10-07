محافظ صعدة: ميليشيا الحوثي تعيش أسوأ مراحلها ونهايتها وشيكة

المواطن - واس

أكد محافظ صعدة اليمنية، اللواء هادي طرشان الوايلي، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تعيش أسوء مراحلها.

وقال المحافظ الوايلي لدى زيارته قوات الجيش في بلاده من اللواءين السادس والسابع في جبهة رازح شمال غرب محافظة صعدة: “إن نهاية الميليشيا الحوثية باتت وشيكة”.

واطلع المحافظ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش في سبيل تحرير المحافظة من الانقلابيين الحوثيين، مثمنًا تضحيات الجيش الوطني اليمني في معركة الوطن للتخلص من الميليشيا الإجرامية التي جرعت الشعب اليمني الويلات.