محاولة تسلل فاشلة تنتهي بمصرع قياديين اثنين رفقة انقلابيين في تعز

محاولة تسلل فاشلة تنتهي بمصرع قياديين اثنين رفقة انقلابيين في تعز

2018/10/07
الساعة 4:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1765
0
طباعة
المواطن - واس

لقي قياديان في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهما في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة تعز.
وقال المركز الاعلامي لمحور تعز في بيان، إن القياديين الحوثيين قتلا في المعارك التي شهدتها الجبهة أمس السبت ونشبت عقب محاولة تسلل للمتمردين إلى مواقع تقع تحت سيطرة الجيش في مديرية مقبنة.
وأضاف أن قائد مجاميع الميليشيا في الهجوم على مواقع الجيش في منطقة قهبان والمكنى ابو مالك قتل مع قيادي آخر يدعى ابو مهران إضافة إلى مقتل عدد آخر من العناصر المهاجمة.
وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في محيط تبة الخزان بقهبان ووادي الجسر بمديرية مقبنة غرب المدينة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :