محترفو الأهلي يُقلقون مدرب وفاق سطيف

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري، المغربي رشيد الطاوسي، قلقه من مستوى لاعبي الأهلي المحترفين، وذلك قبل مباراة الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال رشيد الطاوسي: “الأهلي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، خاصة على مستوى خطي الوسط والهجوم”، في إشارة إلى لاعبي الأهلي المحترفين من مصر، سوريا، أوروغواي والرأس الأخضر.

وشدد مدرب وفاق سطيف خلال تصريحاته للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي أظهر جاهزيته للمواجهة المرتقبة في كأس زايد، بعد فوزه الكبير على نادي الفتح في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع الطاوسي: “وفاق سطيف يملك كل الإمكانات والقدرات التي تسمح له بمقارعة الأهلي وغيره، ويجب الاستمرار في العمل من أجل تحسين الفعالية، على اعتبار أن الفريق يصنع الكثير من الفرص في كل مباراة”.

وأضاف: “بطولة كأس زايد منافسة صعبة جدًّا؛ لكونها تضم أقوى وأفضل الأندية على المستويين العربي والإفريقي، ورغم ذلك تبقى من الأهداف التي يسعى وفاق سطيف للحصول عليها على أمل تعويض خروجه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا”.