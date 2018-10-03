محمد البريك جاهز لمباراة الزمالك

المواطن - مروة نبيل

شارك نجم نادي الهلال، محمد البريك، في التدريبات الجماعية والمناورة التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، ليُعلن جاهزيته لمباراة الزمالك المصري المقبلة.

وكان يُعاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد البريك، من آلام في الركبة خلال الأيام الماضية، وخضع لبرنامج تأهيلي في العيادة قبل أن يبدأ بالجري حول الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهة نظيره الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، مساء يوم السبت المقبل.

وخاض الهلال تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وفرض الجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس، عددًا من التدريبات اللياقية، ثم طبق تدريبات التمرير السريع والتسديد على المرمى، واختُتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الخميس، مرانًا مغلقًا في مقر النادي، استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.