محمد التونسي مديراً عاماً لقنوات MBC.. مسيرة حافلة بالخبرات والإنجازات الإعلامية

المواطن - الرياض

مسيرة إعلامية حافلة بالإنجازات والعطاء أهلته لتولي منصب مدير عام قنوات MBC، أشهر شبكة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط، إنه الإعلامي محمد التونسي.

وكانت مجموعة MBC قد أعلنت بالأمس عن تعيين محمد التونسي مديراً عاماً لقنوات MBC في المملكة العربية السعودية، لتبدأ محطة جديدة من الإنجازات والتحديات، في مسيرة الإعلامي التونسي.

وكانت رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، قد أعلن بالأمس أن تعيين التونسي خطوة في سياق الاستمرار في تعزيز المحتوى السعودي المواكِب لمسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة.

مسيرة إعلامية تتواصل

من جهته أعرب التونسي عن اعتزازه بالانضمام للمجموعة، وتعيينه مديراً عاماً لقنوات MBC في السعودية، لافتاً إلى أنها تعد المحطة الـ 11 في مشواره العملي مع الإعلام.

وشكر التونسي كل من منحه الثقة لتولي المنصب، ولكل من توجه له بالتهنئة.

خبرات إعلامية متميزة

وكان محمد التونسي شغل قبل التحاقه بقنوات MBC العديد من المناصب أبرزها عمل مستشاراً إعلامياً في وزارة شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012.

كما تولى محمد التونسي رئاسة التحرير لصحيفة “الرؤية” الإماراتية و”منصة الرؤية”، ومدير عام شركة “آي ميديا” للحلول الإعلامية المتكاملة (2012 ـ 2018).

نجاحات تتوالى

عُين رئيسا لتحرير صحيفة “عكاظ” السعودية (2008 ـ 2011)، ومدير عام قناة “الإخبارية” السعودية (2005 ـ 2008)، ورئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الإلكترونية (2003 ـ 2005)، ورئيس التحرير المؤسس لصحيفة “الاقتصادية” (1992 – 2003)، ونائب رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية والمشرف على الملحق الاقتصادي منذ تأسيسه (1988 – 1992)، كما عمل مستشاراً إعلامياً لوزير البترول والثروة المعدنية.

يذكر أن التونسي حاصل على شهادة بكالوريوس صحافة من جامعة الملك سعود، وحصل أيضا على شهادة ماجستير في نفس التخصص جامعة أوهايو الأمريكية.