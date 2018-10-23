محمد بن راشد بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. مشاركة فاعلة من الإمارات

المواطن - تصوير : أثير الحربي- الرياض

التقطت عدسة “المواطن“، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خلال حضوره مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.

وكانت الرياض قد شهدت صباح اليوم، انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وسط حضور محلي وعربي ودولي مميز.

ويشارك في المنتدى شخصيات اقتصادية عالمية مثل مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “تي بي جي” كابيتل ديفيد بوندرمان، والرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورغان تشيس” جيمي ديمون، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة “بلاك روك” لاري فينك، والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة “إتش إس بي سي” القابضة جون فلينت، ووزير خزانة الولايات المتحدة الأميركية ستيفن منوشين، فضلًا عن أكثر من 100 شخصية من أبرز قادة الأعمال والمبتكرين كمتحدثين في “دافوس الصحراء” هذا العام.

ويهدف المنتدى الاستثماري العالمي الذي يأتي ضمن برنامج أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمناقشة دور الشركات، والحكومات، والمؤسسات العالمية في العمل معًا لتحقيق النمو والازدهار على المدى البعيد لجذب الاستثمارات ودخول رؤوس أموال جديدة، وتبادل الصفقات بين المستثمرين والشركات الكبيرة.