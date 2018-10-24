محمد بن راشد لمحمد بن سلمان: نحن معك في معركتك بالحال والمال

محمد بن راشد لمحمد بن سلمان: نحن معك في معركتك بالحال والمال

2018/10/24
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تصوبر : أثير الحربي - الرياض

أكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقوفه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في معركته التنموية والحرب ضد الإرهاب في المنطقة.

وقال: كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار حقيقية .. متفائلة .. جامعة للكلمة .. ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال .. وأقول له : همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب .. جميع العرب.

وكان ولي العهد قد أكد خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم في الرياض أن حاكم دبي رفع سقف الطموح في المنطقة بما قدمه ويقدمه من مشروعات تموية في الإمارات.


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