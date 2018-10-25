محمد بن راشد يهدي ولي العهد قصيدة جديدة: یا جبل ما يهزك ريح

المواطن - الرياض

أھدى الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي قصیدة شعرية إلى الأمیر محمد بن سلمان ولي العھد.

ونشر الشیخ محمد القصیدة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، وصف فیھا ولي العھد بالجبل الصامد، كما تطرق إلى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار “دافوس الصحراء”، واستثمارات ولي العهد في ميدان الاقتصاد الحر.

وجاءت كلمات القصيدة كالتالي: