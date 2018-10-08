محمد بن رافعة : “روحي ترفرف حواليكم”.. محادثة كانت عادية ولكن

المواطن - الرياض

أصيب الكثير من محبي ومتابعي الفنان محمد بن رافعة بالصدمة بعد رحيله المفاجئ مستذكرين آخر تغريدة كتبها على الجروب الخاص بالعمل.

وتداول أصدقاء محمد بن رافعة صورة من مقولته “روحي ترفرف حواليكم” وذلك بعد أن نشر أحد الأصدقاء جدول البروفات.

وتصدر وسم باسم محمد بن رافعة الترند السعودي خلال ساعات حيث قال الشيخ عائض القرني : اللهم اغفر له، وأسكنه فسيح جنّاتك، وارحمه رحمة واسعة، وأحسن عزاء أهله وذويه،وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ونشر عبدالرحمن الشيخي صورة من تغريدة محمد رافعة قال فيها : سبحان الله.. آخر شيء كتبه محمد في القروب (أمس)، وأضاف معلقًا : “وربي ما راح أنسى روحك وضحكتك الحلوة … الله يرحمك يا رب ..كنا نفكر كيف نسوي العرض وهو مسافر .. والحين نفكر كيف الحياة بلا محمد”.

وأضاف عمر شيخة:” بكره الحياة بلا رافعة.. روحي ترفرف حواليكم .. محادثة كانت عادية ولكن … قد إيش الموت قريب مننا وما نعرف”.

وقال عبدالله العصيمي: “يا الله قبل ساعات كان موجودا بيننا هنا ! إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك وثبّته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

يذكر أن محمد بن رافعة كان قد توفي أمس في حادث مروري مروع في مدينة حائل.

وكان الشاب محمد بن رافعة ، رحمه الله، ظهر في مقطع فيديو متداول قبل أيام في سناب شات، على متن سيارة من الطراز القديم، يقول هو وسائقها إنها موديل العام 1984 ومن نوع “لاندروفر ديفيندر”.

وبينما كانت السيارة تسير، ويواصل محمد رافعة تصوير مقاطع “سناب شات”، كتب تحت الفيديو “السيارة لا يوجد فيها فرامل وحزام أمان”.