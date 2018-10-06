محيط الرعب جاهز لمباراة الهلال والزمالك.. والجماهير تتوافد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جاهزية ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، لاستضافة مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانتهت اللجنة المنظمة لمباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري من كافة التجهيزات الخاص بـ”محيط الرعب”، وتم وضع الكأس في المكان المخصص، وذلك قبل ساعتين من انطلاق اللقاء.

وتُقام مباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري اليوم، في الثامنة مساءً، ويُديرها الألماني فيليكس بريش، ويُساعده كل من ستيفان لوب ومارك بورش، والحكم الرابع روبيرت سشرودير، وسيكون حكم الفيديو الهولندي بول فان بوكيل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انطلاقته المميزة الموسم الرياضي الحالي بخطف لقب السوبر السعودي المصري لمنح اللاعبين دفعة معنوية من أجل الاستمرار في الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، يمني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النفس بالفوز على الهلال على أرضه ووسط جمهوره، لحصد لقب السوبر السعودي المصري والعودة بانتصار معنوي هام لاستكمال المنافسات القادمة.