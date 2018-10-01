مخالفات بالجملة وراء إغلاق 6 محلات في بارق

المواطن - بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق، اليوم، 6 من المنشآت الغذائية داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة.

وأوضح رئيس البلدية، أحمد بن عوض البارقي، أن الجولات التفتيشية شملت مطاعم وبوفيهات ومحلات لبيع المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، مشيرًا إلى أن المخالفات تمثّلت في انتهاء رخص وعدم وجود شهادات صحية، وسوء النظافة وسوء تخزين مواد منتهية الصلاحية، بحسب وكالة “واس”.

وأفاد بأنه تم رصد 21 مخالفة صحية و11 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، داعيًا المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على رقم البلاغات 940.