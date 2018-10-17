مخالفات في 25 محلاً لبيع العسل بجدة وضبط 3435 كيلو مجهول المصدر

المواطن - جدة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية على محال لبيع العسل في محافظة جدة، وضبطت خلالها كمية كبيرة من العسل المخالف للاشتراطات.

وشملت الحملة تفتيش 28 محلًا لبيع العسل، تبيّن أن 25 منها مخالفة، وضبط فيها أكثر من 3435 كيلوجراماً من عبوات العسل مجهولة المصدر أو تحمل ادعاءات طبية مضللة أو لا تتقيد باشتراطات البطاقة الغذائية.

وحجز مفتشو “الهيئة” كميات العسل المخالفة، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.