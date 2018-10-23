مداد.. لقاءات تكاملية وأهداف عديدة في مكاتب تعليم البنات بالقنفذة

المواطن - القنفذة

نظمت الشؤون التعليمية بنات لقاءات تكاملية بين مكاتب التعليم بالمحافظة والأقسام النسائية بعنوان ملتقى “مداد”.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية، خديجة الشاعري، أن هذه اللقاءات جاءت لتحقيق الدور التكاملي بين المكاتب وإدارة التعليم في دورها المركزي بما يمنح مديرات المكاتب مزيدًا من المرونة في ممارسة عملها وأداء دورهم بفاعلية وفق المسؤوليات المناطة لهم، وفي إطار عام من التنظيم.

وزارت المساعدة وفريقها من رئيسات الأقسام وهن رئيسة نشاط الطالبات درويشة نغيص، ورئيسة توجيه وإرشاد الطالبات نورة الزهراني، ورئيسة الإشراف التربوي شقراء عطيف، ورئيسة قسم الاختبارات ليلى باسندوة، ورئيسة قسم المتابعة عمرة العبدلي، ورئيسة قسم رياض الأطفال هالة برنية مكاتب التعليم المظيلف، حلي، بحضور قائدات مدارس القطاع والمشرفات التربويات.

وتلتقي معهن قائدات مكتب القوز، وكان في استقبالهن رئيسة الشؤون التعليمية لطيفة الشاردي ومنسوبات المكتب بمقر التدريب التربوي.

ومن جانبها، رحبت بجميع الحاضرات، راجية من الله لهذا الملتقى تحقيق أهدافه المرجوة منه.

ثم بدأ الملتقى مستهلًّا بآيات من الذكر الحكيم، تلاه النشيد الوطني الذي أنشدته جميع الحاضرات بأصواتهن.

وعقب ذلك بدأت محاور الملتقى بالمساعدة التي تحدثت عن أهداف الملتقى والدور التكاملي بين المكاتب وإدارة التعليم والمخرج الذي نسعى له وهو بناء شخصية الطالب وأن تسير العملية التعليمية على الطريق الصحيح، كما تحدثت عن أهمية النمو المهني والانضباط، وعن البرامج والفعاليات والمبادرات النوعية وفق دليل المبادرات بما يحقق رؤية المملكة 2030، محفزة القائدات على تبني مبادرة توطين التدريب والتنمية المهنية داخل المدرسة، كما دعتهن لإقامة الشراكات المجتمعية التي تدعم العملية التعليمية، وبما يعود على الطالبة بالفائدة والثمرة التي نرجوها منهن.

كما شجعت القائدات على المشاركة في الجوائز؛ لما يتمتع به القطاع من تميز وإبداع وأشادت بدورهم في الجوائز المتعددة، موصية بالتكاتف والتعاون والاهتمام بالجانب التطوعي وتقارير العمل، والإعلام الذكي وكل ما يخدم العملية التعليمية، وفي ختام ورقتها ناقشت القائدات في الصعوبات التي تعترضهن والحلول المقترحة.

من جانب آخر، ناقشت رئيسات الأقسام المشاركة بقية أوراق العمل، حيث تضمنت عددًا من التوجيهات والتوصيات والحلول التي تخدم العمل والأدوار التعليمية عامة، والرد على استفسارات القائدات، كما شملت المقترحات التي ترتقي بالأداء للأفضل.

وكان اللقاء سلسًا وواضحًا ومحققًا للدور التكاملي بين جميع الفئات التعليمية، فيما أتى التكريم محملًا بالشكر والتقدير.