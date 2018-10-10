مدرب الأرجنتين: مستعدون للعراق.. وغياب ميسي لعدم الجاهزية

المواطن - مروة نبيل

أكد ليونيل سكالوني، جاهزية المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم لمباراة العراق في أولى مواجهات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، التي تستضيفها السعودية.

ووجه ليونيل سكالوني الشكر للمسؤولين في المملكة لتنظيم سوبر كلاسيكو، وقال: “سعداء بتواجدنا في السعودية، نشكركم على الاستضافة والحفاوة.. ونتمنى أن نظهر بالشكل المطلوب في البطولة.

وتابع مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأرجنتين والعراق، قائلًا: “جاهزون لمباراة العراق بعد اكتمال وصول جميع لاعبي التانغو”.

وعن عدم استدعاء نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، للمشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، علق مدرب المنتخب الأرجنتيني قائلًا: “لم استدعِ ميسي لعدم جاهزيته، وسيتحدد مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة”.

وكان ليونيل ميسي قد اعتذر عن خوض أي مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره العراقي، يوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ثم يلعب مع البرازيل، يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.