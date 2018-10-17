مدرب الأرجنتين: هزيمة البرازيل أوجعتني .. وسأزور المملكة ثانية

المواطن - محمد سمعة

أعرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم عن حزنه الشديد وذلك بعد خسارة فريقه للقب كأس الرباعية الودية لحساب المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية.

وكانت المباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، حيث سجل اللاعب جواو ميراندا هدف الفوز الوحيد للمنتخب البرازيلي من ضربة رأسية.

وتحدث سكالوني بعد المباراة قائلًا: الأرجنتين لعبت مباراة قوية للغاية وأعتقد أن المنتخب البرازيلي كان قويًا للغاية.

وأضاف سكالوني: اجتهدت كثيرًا وذلك من أجل قيادة المنتخب الأرجنتيني للفوز ولكن واجهنا سوء حظ ودفعنا الثمن في نهاية المباراة.

وتابع مدرب الأرجنتين: أحببت كثيرًا أجواء تشجيع الجمهور السعودي، وأجواء المملكة ممتعة بالنسبة لي وسأعود لزيارتها مرة أخرى.

وكان منتخب الأرجنتين خسر بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي جواو ميراندا في الدقيقة الـ93 من عمر المباراة.