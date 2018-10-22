مدرب الفيحاء الجديد: سأهزم الصعوبات ولم أكن أعرف أجواء الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الصربي سلافيوليوب موسلين المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء: إنه سيتعامل مع مهمته الجديدة بكل هدوء وتركيز للتغلب على الصعوبات وتحقيق نتائج طيبة.

وكان الفيحاء أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع المدرب سلافيوليوب موسلين، وذلك خلفًا للمدرب الأرجنتيني المُقال جوستافو كوستاس.

وتحدث موسلين في المؤتمر الصحافي لتقديمه لوسائل الإعلام قائلًا بأنه سيهزم الصعوبات وسيجتهد لقيادة الفيحاء لتحقيق النتائج الإيجابية بداية من الجولات المقبلة.

وأشار موسلين إلى أنه يملك ثقة كبيرة في كل لاعبي نادي الفيحاء من أجل انتشال الفريق من مركزه الحالي في ترتيب الدوري.

وقال موسلين بأن المدرب الكرواتي زوران ماميتش أعطاه فكرة عامة عن أجواء كرة القدم السعودية، مضيفًا أنه قبل الحصول على المعلومات من ماميتش لم يكن يعرف معلومات كافية عن الكرة السعودية والدوري السعودي.

وأشار مدرب الفيحاء الجديد إلى أنه سيجتهد مع باقي عناصر الفريق الأول من أجل الفوز على نادي النصر يوم الجمعة المقبل في لقاء الجولة السابعة من الدوري.