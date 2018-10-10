مدرب المنتخب العراقي: جاهزون لمواجهة الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، أن المنتخب العراقي الأول لكرة القدم جاهز لمواجهة الأرجنتين في سوبر كلاسيكو، مُشددًا على أن هذه البطولة إعداد جيد لمنافسات كأس آسيا 2019.

وقال مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم: “جاهزون لمواجهة الأرجنتين .. ولا ينقص الفريق سوى لاعب وحيد وهو سعد عبد الأمير الذي سيغيب عن مواجهتي التانغو والسعودية”.

وتابع كاتانيتس خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة العراق والأرجنتين: “نلعب أمام فريق قوي ومعروف عالميًا.. وأنا أجهز فريقي لبطولة كأس الأمم الآسيوية، وما زلت أبحث عن معلومات إضافية حول الفريق في هذه البطولة”.

وأضاف مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم قائلًا: “الهدف من هذه البطولة مهم جدًا، وعند الرغبة بالبحث عن النتيجة فلا نلعب أمام منتخب كالأرجنتين كونه أحد أفضل منتخبات العالم”.

واختتم المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، تصريحاته قائلًا: “الجميع سيُشاهد مستوى المنتخب العراقي غدًا وما سيقدمونه أمام الأرجنتين”.

ويبدأ المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة سوبر كلاسيكو بمواجهة الأرجنتين، يوم غد الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ثم يلعب مع السعودية، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على استاد جامعة الملك سعود.