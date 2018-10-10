مدرب الهلال الأسبق مديرًا فنيًا لـ كوستاريكا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، تعيينه المدرب الأوروغوياني جوستافو ماتوساس مديرًا فنيًا للمنتخب الأول في الفترة الحالية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على الإنترنت أن ماتوساس سيُشرف على تدريب منتخب كوستاريكا في تصفيات أميركا الشمالية المؤهلة لمونديال 2022.

وأعرب ماتوساس عن سعادته بتولي تدريب المنتخب الكوستاريكي مضيفًا أن المرحلة مهمة بالنسبة وأنه جاهز لهذا التحدي من أجل تقديم أفضل ما لديه.

يذكر أن ماتوساس سبق له تدريب نادي الهلال في عام 2016 ومكث مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر فقط ثم تمت إقالته بعد ذلك لسوء النتائج.

وكان منتخب كوستاريكا شارك في كأس العالم 2018 بروسيا، لكنه ودع المسابقة من الدور الأول، خاصة بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي والمنتخب الصربي.