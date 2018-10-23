مدني الباحة يباشر عدداً من حالات الإنقاذ والإخلاء جرّاء الأمطار

المواطن - الباحة

باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة، أمس، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات في عدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن أكثر من ٣٥ وحدة ميدانية تباشر أعمالها في جميع المواقع بالمنطقة والمحافظات .

ودعا العقيد الغامدي الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والاستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني في المحافظة على الأرواح والممتلكات .