مدني الباحة يباشر عدداً من حالات الإنقاذ والإخلاء جرّاء الأمطار

المواطن - الباحة
باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة، أمس، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات في عدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها .
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن أكثر من ٣٥ وحدة ميدانية تباشر أعمالها في جميع المواقع بالمنطقة والمحافظات .
ودعا العقيد الغامدي الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والاستماع إلى تنبيهات وتعليمات الدفاع المدني في المحافظة على الأرواح والممتلكات .
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