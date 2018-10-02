مدني الریاض یكشف ملابسات حریق محول محطة النفل

المواطن - الرياض

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض عن ملابسات الحريق الذي نشب أمس (الاثنین) في محطة لتحويل الطاقة الكهربائیة بحي النفل شمال العاصمة.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان، أنهم تلقوا بلاغاً الساعة الثالثة مساء أمس بنشوب الحريق لتتم مباشرة البلاغ على الفور، واتضح أن الحريق شمل محولین سعة 500 كیلو فولت، ويحتوي المحول الواحد على 125000 لتر من الزيت.

وأضاف أن الأمر تطلب إجراءات فنیة في عملیة الإطفاء تمثلت في التأكید من فصل تیار الضغط العالي من الموقع لتحقیق درجة أمان لعملیة الإخماد والمكافحة، كما تم العمل على خفض درجة الحرارة المنبعثة بما يحقق درجة أمان لدخول رجال الإطفاء للموقع ثم مرحلة تبريد وعزل لشعلة الحريق.

وبیّن الدفاع المدني أنه جرى بعد ذلك التبريد المستمر لخزانات الزيت لخفض درجة الحرارة فیها إلى ما دون درجة الاحتراق، مشیراً إلى أن درجة الحرارة المتوقعة للزيت نتیجة الحريق وصلت لأرقام عالیة يخشى معها معاودة الحريق، الأمر الذي تطلب استمرار أعمال التبريد التي لا تزال مستمرة.

وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء عملت على إعادة التیار المنقطع لجمیع الأحیاء التي تضررت بالانقطاع، جراء الحريق.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء اعتذرت عن الانقطاع في التیار الكهربائي الناتج عن الحريق، وأعلنت تشكیل فريق فني من المهندسین والصیانة للوقوف على أسبابه.