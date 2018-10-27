مدني الشرقية يحذر من التهور وقطع الأودية والمستنقعات

المواطن - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه متقدم بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني بالجميع, إلى إتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء هطول الأمطار والسيول ، وعدم التهور والمخاطرة بعبور تجمعات المياه والمستنقعات المائية والأودية.

وأكد المقدم الشهراني أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بكافة إداراتها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للإستعداد والتهيؤ من خلال الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول لتطبيقها مع الجهات المعنية متى مادعت الحاجة وبناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, متمنياً السلامة للجميع.