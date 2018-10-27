مدني المدينة: ابتعدوا عن أسلاك الضغط العالي وأعمدة الإنارة التي وصلتها مياه الأمطار

المواطن - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة ، حيث وردت من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعات بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار خلال الأيام القادمة وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب .

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد بن مبارك الجهني بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة والابتعاد عن مواقع الخطر كالأودية والشعاب والتصرف السليم وقت هطول الأمطار / موضحا بعض الارشادات في مثل هذه الحالات وهي عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق خاصة في الطرق الزراعية الخارجية وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات بالإضافة إلى البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق و الميادين واللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وتجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال أجهزة الاتصال( الجوال ) أثناء البرق وأيضا الابتعاد عن الاماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك وتكسيات الواجهات الكلادنج والزجاج لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة لا سمح الله وكذلك عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية وعدم الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضه للانزلاق والانجراف وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة .

وأكد العقيد الجهني أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الاسناد بالمعدات والأليات بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية ، سائلا الله العلي القدير السلامة للجميع .