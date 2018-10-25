مدني تبوك يُحذر: الزموا بيوتكم ولا تعبروا الأودية

المواطن - واس

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين من متغيرات جوية وهطول أمطار تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة, وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن هذه التنبيهات تتمثل في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة لأتربة وذلك من صباح هذا اليوم وتستمر حتى الساعة الثالثة فجراً من يوم الجمعة, وذلك على مدينة تبوك ومحافظات تيماء وأملج والوجه والبدع وحقل وضباء والاجزاء المجاورة لها.

ودعا الشمري إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية واتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية وتجنب محاولة عبورها حال جريانها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة متوسط الموج.