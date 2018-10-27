مدني حائل يحذر من حالة جوية تمتد حتى الاثنين

المواطن - واس

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية, مؤكده أنها تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة حائل والتي يتوقع أن تكون بدايتها من يوم غد بمشيئة الله وتزداد شدتها يوم الاثنين ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح .

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع بن عليان الحربي إلى أخذ الحيطة والحذر وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والنزول للمناطق المنخفضة وقت هطول المطر وتجنب محاولة عبورها حال جريانها وضرورة حفظ الأنفس والبعد عن مجاورة مستنقعات المياه أو الإقامة في بطون الأودية تجنباً لأي مكروه لا سمح الله, سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء .