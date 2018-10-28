مدني عسير يحذر: أمطار غزيرة من المرتفعات إلى الساحل

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

دعا الدفاع المدني في عسير إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات الرسمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة عسير، والتي يتوقع أن تكون بدايتها من اليوم الأحد، ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات: أبها – خميس مشيط – محائل – بيشة – النماص – المجاردة والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.