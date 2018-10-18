مدني مكة يباشر 14 بلاغًا بسبب الأمطار.. والمركبات الأكثر تضررًا

المواطن - مكة المكرمة

باشر الدفاع المدني في مكة المكرمة يوم أمس الأربعاء عدداً من البلاغات بسبب الأمطار.

وأوضح مدني مكة أنه باشر احتجاز سيارة في وادي نعمان داخل سيل تم إخراج من فيها عن طريق المواطنين، كما باشر دخول سيل على منزل وتم إخلاء قاطني المنزل من قبلهم.

وأيضاً، باشر المدني سقوط زجاج بناية في حي المنصور على 3 مركبات بدون إصابات، وسقوط جدار على مركبة في حي الجعرانة بدون إصابات، بالإضافة إلى سقوط لوحة إعلانية على مركبتين في حالة وقوف بدون إصابات.

وباشر المدني سقوط أشجار على طريق العدل والدائري الثالث والشرايع والجعرانة بدون أضرار، بالإضافة إلى مباشرة 30 بلاغاً لتماس كهربائي بدون إصابات في العزيزية والشرائع والجعرانة، وسقوط شجرة على مركبة في حي الشرائع، واحتجاز مركبة داخل سيل في حي الحسينية، وأيضاً سقوط رخام على مركبة في حي الستين.

وأوضح المدني أنه باشر أيضاً احتجاز عدد من المركبات داخل سيل في حي الجعرانة، واحتجاز مركبة داخل سيل بحي الراشدية، كما تدخل بعد بلاغ عن احتجاز سيارتين في أضم ووادي العرج، وأخيراً باشر بلاغاً عن مفقود في وادي وبح بمحافظة الكامل جرفه السيل.