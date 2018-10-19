مدني نجران يحذر : لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران تشمل مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها، والأجزاء الغربية منها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين أمس من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.