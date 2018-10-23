مديتريف: الروس معجبون برؤية 2030 .. والتحول الذي يقوده ولي العهد مهم للغاية

المواطن - تصوير : أثير الحربي - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل مديتريف أن المملكة تعتبر شريكاً جيداً لدى روسيا.

وأضاف مديتريف خلال الجلسة الأولى من مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان: عالم واحد. هل يستطيع قادة الأعمال والحكومات وضع رؤية مشتركة للمستقبل؟ “نحن معجبون برؤية 2030، والتحول الذي يقوده ولي العهد يعتبر مهماً للغاية.

وكانت الرياض قد شهدت صباح اليوم انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وسط حضور محلي وعربي ودولي مميز.

ويتحدث في الجلسة الأولى كيريل ديمتريف؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، ولبنى العليان؛ الرئيس التنفيذي لشركة العليان، وياسر الرميان؛ مدير عام صندوق الاستثمار السعودي، وخلدون خليفة؛ مدير عام مبادلة للاستثمار.