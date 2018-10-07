مدير تعليم جازان يزور طالباً هاجمته الكلاب الضالة بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

في صورة إنسانية توضح أبوية حانية وموقف نبيل لمدير عام التعليم بجازان الدكتور عسيري الأحوس مساء أمس السبت مع طالب الصف الأول الابتدائي “عبدالرحمن بن خالد غزوي” والذي هاجمته بعض الكلاب الضالة في إحدى قرى محافظة صامطة “الدغارير” أثناء ذهابه إلى مدرسته، حيث قام الأحوس بزيارة خاصة واستثنائية إلى منزل الطالب “عبدالرحمن” من أجل الاطمئنان على سلامته مقدماً هدية له أمام أفراد أسرته وبحضور مدير تعليم مكتب صامطة وعدد من القيادات التعليمية.

وقطع مدير عام تعليم صبيا مسافة تزيد عن 80 كيلومتراً وذلك من أجل الاطمئنان ومتابعة حالة الطالب “عبدالرحمن” بعد أن أنقدته العناية الإلهية من هجوم شرس من الكلاب الضالة في قرى الدغارير.

من جهة أخرى كان والد الطالب قد ناشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها “بلدية صامطة” بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكلاب الضالة وأيضا من أجل سلامة الأطفال، حيث إنها باتت تشكل خطراً على المارة وخوف مستمر.

كما أعرب والد الطفل “عبدالرحمن” خالد غزوي عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس على هذه الزيارة التي قام بها والتي تجسد وتسجل موقفاً نبيلاً وأبوياً.