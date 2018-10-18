مدير مدني عسير يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

المواطن - عسير

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي بمكتبه بمديرية المنطقة، صباح اليوم، كلاً من العميد دليم بن عائض الأسمري والعميد عبدالرحيم بن عبدالرحمن القحطاني والعقيد سعيد محمد سعيد الشهراني رتبتهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق.

من جانبهم قدم الضباط المترقون شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، موضحين أن هذه الترقية ستكون دافعاً لهم لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الوطن.