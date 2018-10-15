مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة الدكتوراه بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر طب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– استشاري حساسية الأطفال وعلم المناعة: درجة الدكتوراه في تخصص حساسية الأطفال وعلم المناعة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)